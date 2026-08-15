На Харківщині окупанти атакували цивільне авто, є поранені

Унаслідок дронової атаки по цивільному авто на Куп'янщині Харківськоїї області поранено двох цивільних.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 15 серпня близько 07:00 російські військові атакували FPV-дроном автомобіль у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району.
Унаслідок влучання поранення отримали двоє чоловіків: 65-річний водій автомобіля та 50-річний пасажир.
У них діагностували вибухові травми та акубаротравми.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Уранці 15 серпня російські війська атакували FPV-дроном цивільне авто на Херсонщині. Четверо цивільних зазнали поранень.