На Харківщині окупанти атакували цивільне авто, є поранені

Російський FPV-дрон атакував авто з людьми на Куп'янщині.

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наслідки російського обстрілу на Харківщині 27 березня 2025 року

Унаслідок дронової атаки по цивільному авто на Куп'янщині Харківськоїї області поранено двох цивільних.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 15 серпня близько 07:00 російські військові атакували FPV-дроном автомобіль у Великобурлуцькій громаді Куп’янського району.

Унаслідок влучання поранення отримали двоє чоловіків: 65-річний водій автомобіля та 50-річний пасажир.

У них діагностували вибухові травми та акубаротравми.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).