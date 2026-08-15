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На Сумщині за добу загинули троє людей, серед них дитина

Четверо цивільних поранені.

На Сумщині за добу загинули троє людей, серед них дитина
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

За добу російські війська здійснили майже 60 обстрілів 27 населених пунктів області. Загинули троє людей, зокрема 9-річний хлопчик та 29-річна жінка. Ще четверо людей постраждали. 

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Середино-Будській громаді в медичному закладі помер 62-річний чоловік, який дістав поранення 13 серпня внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню.

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Під час нових обстрілів Середино-Будської громади поранення отримав 58-річний чоловік. Також травмовані жінки віком 71 та 60 років і 37-річний чоловік.

До медзакладів звернулися ще троє людей, які постраждали під час обстрілів громади 13 серпня: чоловіки віком 52 та 55 років і 21-річна жінка.

Також медичної допомоги потребував 51-річний чоловік, який отримав поранення 11 серпня в Сумах внаслідок удару російського безпілотника.

Сумська ОВА уточнила інформацію про наслідки атаки на Буринську громаду 14 серпня. Внаслідок влучання російських безпілотників у житловий будинок загинули 9-річний хлопчик та 29-річна жінка.

Ще п’ятеро людей отримали поранення та травми – чоловіки віком 62, 29 та 70 років і жінки віком 52 та 68 років.

Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами були Сумська, Миколаївська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Есманьська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Свеська, Ямпільська, Шосткинська, Путивльська, Новослобідська, Буринська, Великописарівська та Недригайлівська громади.

Росіяни застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

Унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, адміністративна будівля, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За добу місцеві органи влади спільно з рятувальниками, поліцейськими та громадськими організаціями евакуювали 33 людей із прикордонних громад Сумщини.

Повітряна тривога в області за добу тривала 23 години 12 хвилин.

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