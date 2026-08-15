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Бійці ССО взяли в полон трьох російських військових і врятували оленятко

Також під час бойового зіткнення знищено одного російського військового.

Бійці ССО взяли в полон трьох російських військових і врятували оленятко
втрати РФ
Фото: скріншот з відео ССО

Оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ Rangers під час спеціальних дій на одному з операційних напрямків полонили трьох російських військових, знищили ще одного окупанта та врятували оленятко, яке опинилося в небезпечній зоні.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Оператори ССО приховано проникли в район виконання завдання та здійснили наліт на позиції російських військових. Після виявлення ворожих схованок українські бійці запропонували окупантам здатися без бою.

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Російські військові цією можливістю не скористалися.

У результаті бойового зіткнення одного військовослужбовця РФ знищили, а трьох взяли в полон. Українські спецпризначенці також вилучили у полонених зброю, засоби зв’язку та документи.

Під час проведення спеціальних дій оператори ССО виявили несподіваного «учасника» операції — оленятко, яке опинилося в небезпечній зоні.

Тварину евакуювали у безпечне місце.

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