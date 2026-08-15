За добу РФ втратила в Україні ще 1 370 військових

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.26 склали:

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1 370 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та понад 60 артилерійських систем.

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Загальні втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 465 810 осіб.

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