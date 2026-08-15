У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу РФ втратила в Україні ще 1 370 військових

Загальні втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 465 810 осіб.

За добу РФ втратила в Україні ще 1 370 військових
Фото: надано автором

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1 370 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та понад 60 артилерійських систем.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.26 склали: 

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб 
  • танків – 12 269 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 25 144 (+3) од.
  • артилерійських систем – 47 932 (+62) од.
  • РСЗВ – 2 026 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 568 (+3) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 241 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од.
  • крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
  • кораблі – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 134 375 (+522) од.
  • спеціальна техніка – 4 528 (+4) од.

Дані уточнюються.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies