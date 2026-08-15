За добу РФ втратила в Україні ще 1 370 військових

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1 370 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та понад 60 артилерійських систем.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.26 склали:
- особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб
- танків – 12 269 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 25 144 (+3) од.
- артилерійських систем – 47 932 (+62) од.
- РСЗВ – 2 026 (+2) од.
- засоби ППО – 1 568 (+3) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 241 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 134 375 (+522) од.
- спеціальна техніка – 4 528 (+4) од.
Дані уточнюються.