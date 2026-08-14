Польський суд звільнив директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука

Польський суд звільнив директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, затриманого у Польщі 28 липня.
Рішення ухвалили після того, як німецька сторона офіційно відкликала Європейський ордер на його арешт, повідомив засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук на своїй фейсбук-сторінці.
Справа була пов'язана з помилковою ідентифікацією: дані Карчука використали зловмисники, зазначив Гайдачук. Наразі жодних юридичних перешкод для повернення в Україну немає.
Для суду зібрали докази невинуватості, 55 листів-рекомендацій від українських підприємців, політиків і громадських діячів, а також особисті поруки від 11 осіб у Польщі.
Наступним етапом у справі стане з'ясування в Німеччині механізму злочину та того, як саме персональні дані Карчука потрапили до зловмисників, додав Гайдачук.
- 28 липня Карчука затримали у Польщі після перетину українсько-польського кордону.
- Польський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 діб.
- Під час перетину польського кордону система показала, що Карчук перебуває в розшуку за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною. Його підозрюють у причетності до викрадення партії електровелосипедів у вересні 2024 року.
- За їхньою версією, він нібито особисто приїхав вантажівкою на склад у Німеччині, використав підроблені транспортні документи, забрав 171 електровелосипед і не доставив їх за призначенням. Сума збитків становить майже 127 тисяч євро.