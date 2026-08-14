Польський суд звільнив директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука

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Польський суд звільнив директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, затриманого у Польщі 28 липня.

Рішення ухвалили після того, як німецька сторона офіційно відкликала Європейський ордер на його арешт, повідомив засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук на своїй фейсбук-сторінці.

Справа була пов'язана з помилковою ідентифікацією: дані Карчука використали зловмисники, зазначив Гайдачук. Наразі жодних юридичних перешкод для повернення в Україну немає.

Для суду зібрали докази невинуватості, 55 листів-рекомендацій від українських підприємців, політиків і громадських діячів, а також особисті поруки від 11 осіб у Польщі.

Наступним етапом у справі стане з'ясування в Німеччині механізму злочину та того, як саме персональні дані Карчука потрапили до зловмисників, додав Гайдачук.