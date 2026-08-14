Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Полтавщині чоловік стріляв у поліцейського

Працівник поліції отримав вогнепальне поранення. Правопорушника затримали.

На Полтавщині чоловік стріляв у поліцейського
Фото: Відділ комунікації поліції у Полтавській області

На Полтавщині затримали чоловіка, який стріляв у поліцейських.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Полтавської області.

Інцидент стався 14 серпня у Центральному парку культури та відпочинку в місті Лубнах. 

Реклама

За попередньою інформацією, оперативники поліції, відпрацьовуючи інформацію про злочин, перевіряли місцевого 39-річного чоловіка. У якийсь момент він почав тікати та стріляти у бік поліцейських. 

Внаслідок стрілянини один працівник поліції отримав вогнепальне поранення. Йому надається медична допомога. 

Правопорушника затримали та вилучили в нього зброю. 

Триває досудове слідство. Санкція статті передбачає від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

  • У центрі Кривого Рогу чоловік влаштував стрілянину біля ресторану. Між чотирма чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку, а потім прозвучали постріли.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies