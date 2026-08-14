На Полтавщині чоловік стріляв у поліцейського

На Полтавщині затримали чоловіка, який стріляв у поліцейських.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Полтавської області.
Інцидент стався 14 серпня у Центральному парку культури та відпочинку в місті Лубнах.
За попередньою інформацією, оперативники поліції, відпрацьовуючи інформацію про злочин, перевіряли місцевого 39-річного чоловіка. У якийсь момент він почав тікати та стріляти у бік поліцейських.
Внаслідок стрілянини один працівник поліції отримав вогнепальне поранення. Йому надається медична допомога.
Правопорушника затримали та вилучили в нього зброю.
Триває досудове слідство. Санкція статті передбачає від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
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