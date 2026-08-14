Reuters: нафтовий термінал Шесхаріс у Новоросійську знову зупинив експорт нафти

Експорт сирої нафти з російського терміналу Шесхаріс у Новоросійську повністю призупинили після атаки безпілотника. Через пошкодження та збої в роботі об’єкта резервуари заповнилися, тому термінал більше не може приймати нові обсяги сировини.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Шесхаріс є одним із головних російських майданчиків для експорту нафти через Чорне море. Потужність термінала оцінюють приблизно у 700 тисяч барелів на добу.
Через атаку танкер, який мав завантажуватися в Новоросійську, був змушений терміново вийти у відкрите море. Водночас у місті оголосили нову повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
Через портову інфраструктуру Новоросійська експортують російську нафту марки Urals, казахстанську KEBCO та Siberian Light.
Зупинка Шесхаріса може створити перебої на одному з ключових напрямків експорту нафти РФ. У липні через порт щодня відвантажували майже 1 млн барелів нафти, а в червні — близько 800 тисяч барелів.
Атака на Шесхаріс стала черговим ударом по російській енергетичній інфраструктурі в районі Новоросійська.
Минулого місяця атаки безпілотників призупинили роботу термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська. Це призвело до скорочення поставок нафти марки CPC Blend основним покупцям, зокрема Туреччині.
- У ніч на 12 серпня СБУ уразили російську РЛС 30Н6Е, яка входить до складу зенітно-ракетної системи С-300, мобільну вогневу групу на другому пірсі порту "Новоросійськ", портал тунелю нафтобази "Грушова" терміналу "Шесхаріс".