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Reuters: нафтовий термінал Шесхаріс у Новоросійську знову зупинив експорт нафти

Термінал Шесхаріс припинив прийом нафти через переповнення резервуарів.

Reuters: нафтовий термінал Шесхаріс у Новоросійську знову зупинив експорт нафти
У ніч проти 6 квітня Сили оборони атакували нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську Краснодарського краю РФ.
Фото: соцмережі окупантів

Експорт сирої нафти з російського терміналу Шесхаріс у Новоросійську повністю призупинили після атаки безпілотника. Через пошкодження та збої в роботі об’єкта резервуари заповнилися, тому термінал більше не може приймати нові обсяги сировини.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Шесхаріс є одним із головних російських майданчиків для експорту нафти через Чорне море. Потужність термінала оцінюють приблизно у 700 тисяч барелів на добу.

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Через атаку танкер, який мав завантажуватися в Новоросійську, був змушений терміново вийти у відкрите море. Водночас у місті оголосили нову повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Через портову інфраструктуру Новоросійська експортують російську нафту марки Urals, казахстанську KEBCO та Siberian Light.

Зупинка Шесхаріса може створити перебої на одному з ключових напрямків експорту нафти РФ. У липні через порт щодня відвантажували майже 1 млн барелів нафти, а в червні — близько 800 тисяч барелів.

Атака на Шесхаріс стала черговим ударом по російській енергетичній інфраструктурі в районі Новоросійська.

Минулого місяця атаки безпілотників призупинили роботу термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська. Це призвело до скорочення поставок нафти марки CPC Blend основним покупцям, зокрема Туреччині.

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