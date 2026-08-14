На російській міні підірвалася жителька Харківщини

Внаслідок детонації від отриманих травм вона загинула на місці.

Унаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі у Великих Проходах на Харківщині загинула жителька.

Про це повідомив керівник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

«74-річна жінка рухалася територією села на велосипеді та наїхала на ворожу міну. Внаслідок детонації від отриманих травм вона загинула на місці. Наразі вирішується питання щодо евакуації тіла загиблої для поховання. У зв'язку з безпековою ситуацією у Проходівському старостаті зробити це дуже важко», - розповів Задоренко.

Він закликав жителів регіону бути максимально обережними та не відвідувати небезпечні території.

«Особливу увагу необхідно звертати на підозрілі предмети, уламки та інші можливі вибухонебезпечні предмети. У жодному разі не можна їх торкатися, наближатися до них чи намагатися самостійно переміщувати. У разі виявлення небезпечного предмета необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити відповідні служби за номерами 101, 102 або 112», - нагадав керівник МВА.