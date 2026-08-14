ЦПД: Кремль розгорнув нову інформаційну кампанію, щоб поставити під сумнів законність санкцій проти РФ

Кремль розгорнув нову інформаційну кампанію, щоб поставити під сумнів законність санкцій проти РФ

Кремль розгорнув нову інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію міжнародних санкцій проти Росії.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Як зазначають у ЦПД, раніше російська пропаганда поширювала твердження про нібито неефективність санкцій та їхню шкоду для країн, які їх запровадили. Тепер російські пропагандисти просувають наратив про нібито незаконність обмежень проти РФ.

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У Центрі зазначають, що такі твердження не відповідають дійсності. Росія здійснила акт агресії проти України, що, зокрема, зафіксовано у резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

"Санкції є прямим наслідком конкретних протизаконних дій кремля, зокрема окупації українських територій, руйнування цивільної інфраструктури та вбивств цивільного населення", – наголосили у ЦПД.

Там також нагадали, що Росія порушила норми міжнародного права, зокрема принципи суверенітету та територіальної цілісності держав, закріплені у Статуті ООН та Гельсінському заключному акті.

У ЦПД зазначили, що нові заяви російської пропаганди мають на меті сформувати у міжнародної аудиторії уявлення про санкції як про нібито безпідставні та незаконні заходи.