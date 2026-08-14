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ЦПД: Кремль розгорнув нову інформаційну кампанію, щоб поставити під сумнів законність санкцій проти РФ

Раніше російська пропаганда поширювала твердження про нібито неефективність санкцій.

ЦПД: Кремль розгорнув нову інформаційну кампанію, щоб поставити під сумнів законність санкцій проти РФ
Кремль розгорнув нову інформаційну кампанію, щоб поставити під сумнів законність санкцій проти РФ
Фото: ЦПД

Кремль розгорнув нову інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію міжнародних санкцій проти Росії. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Як зазначають у ЦПД, раніше російська пропаганда поширювала твердження про нібито неефективність санкцій та їхню шкоду для країн, які їх запровадили. Тепер російські пропагандисти просувають наратив про нібито незаконність обмежень проти РФ.

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У Центрі зазначають, що такі твердження не відповідають дійсності. Росія здійснила акт агресії проти України, що, зокрема, зафіксовано у резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

"Санкції є прямим наслідком конкретних протизаконних дій кремля, зокрема окупації українських територій, руйнування цивільної інфраструктури та вбивств цивільного населення", – наголосили у ЦПД.

Там також нагадали, що Росія порушила норми міжнародного права, зокрема принципи суверенітету та територіальної цілісності держав, закріплені у Статуті ООН та Гельсінському заключному акті.

У ЦПД зазначили, що нові заяви російської пропаганди мають на меті сформувати у міжнародної аудиторії уявлення про санкції як про нібито безпідставні та незаконні заходи.

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