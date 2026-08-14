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У Харкові матір засудили до п’яти років ув’язнення після загибелі 4-річного сина

У суді довели, що жінка залишила без нагляду 2 малолітніх дітей.

У Харкові матір засудили до п’яти років ув’язнення після загибелі 4-річного сина
У Харкові засудили матір, син якої випав з вікна
Фото: Офіс генпрокурора

У Харкові суд призначив п’ять років ув’язнення 29-річній жінці, яка залишила двох малолітніх дітей самих у квартирі. Її 4-річний син після падіння з вікна загинув, а молодшій доньці знадобилася медична допомога.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, трагедія сталася 7 травня. Жінка вранці пішла на роботу, залишивши дітей у квартирі на четвертому поверсі. Хлопчик заліз на підвіконня, після чого випав із вікна. Через отримані травми він помер дорогою до лікарні.

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У помешканні рятувальники та поліцейські також знайшли молодшу дитину. Трирічна дівчинка мала ознаки зневоднення. Мати повернулася додому лише ввечері. Дівчинці надали допомогу та згодом влаштували до патронатної родини.

Суд визнав жінку винною у залишенні малолітньої дитини без допомоги, що призвело до смерті, а також у невиконанні батьківських обов’язків із тяжкими наслідками. Під час розгляду справи вона визнала провину повністю.

Правоохоронці також з’ясували, що сім’я вже раніше була відома соціальним службам. У 2023 році матір притягували до адміністративної відповідальності через неналежне виконання батьківських обов’язків. Тоді дитину тимчасово вилучали, а сім’ю поставили на відповідний облік.

Окреме провадження стосується керівниці районної служби у справах дітей. Слідство вважає, що посадовиця не відреагувала належним чином на інформацію про загрозу дітям. Їй повідомили про підозру у службовій недбалості, відсторонили від роботи, а обвинувальний акт передали до суду.

У таких умовах жили діти
Фото: Офіс генпрокурора
У таких умовах жили діти

Сім'я вже перебувала у полі зору соцслужб
Фото: Офіс генпрокурора
Сім'я вже перебувала у полі зору соцслужб

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