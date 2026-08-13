Губернатору Рязанської області оголосили підозру: він причетний до депортації українських дітей та підтримки війни

Раніше посадовця вже внесли до санкційних списків України та ЄС.

Губернатору Рязанської області Росії заочно повідомили про підозру у фінансуванні війни проти України. Раніше посадовця внесли до санкційних списків України та ЄС, зокрема через його причетність до незаконної депортації українських дітей.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 46-річний губернатор із 2022 року використовує ресурси регіону для підтримки російських військ. Він організовує збір коштів і вантажів для армії РФ, переказує частину власної зарплати на її потреби, а також сприяє передачі військовим автомобілів, безпілотників, тепловізорів, засобів РЕБ та іншого обладнання.

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У 2024-2025 роках російський посадовець неодноразово приїжджав на тимчасово окуповані території України. Крім того, губернатор підтримував російські військові госпіталі, де лікують військовослужбовців РФ.

Для стимулювання набору до війська з бюджету Рязанської області, за даними прокуратури, виділили близько 1,8 млрд рублів. Посадовець перебуває під санкціями України з 2023 року, а Європейського Союзу – з 2024-го. Однією з підстав для санкцій стала його причетність до незаконної депортації українських дітей до Росії та передачі їх на усиновлення.

Губернатору інкримінують фінансування дій, вчинених за попередньою змовою групою осіб із метою зміни меж території України всупереч порядку, встановленому Конституцією України.

Імені підозрюваного Офіс генпрокурора у повідомленні не назвав. З вересня 2022 року губернатором Рязанської області є 46-річний Павло Малков.