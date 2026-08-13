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12 років за гратами може отримати чоловік, якого підозрюють у ґвалтуванні неповнолітньої падчерки

Зазначається, що чоловік застосовував до неї фізичне та психологічне насильство: бив, забороняв виходити з дому та спілкуватися з друзями, позбавляв мобільного зв’язку

12 років за гратами може отримати чоловік, якого підозрюють у ґвалтуванні неповнолітньої падчерки
Фігуранта викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам Львівської області

У Львівській області поліцейські чоловіка підозрюють у систематичному ґвалтуванні неповнолітньої падчерки.

Про це повідомили в обласній поліції.

Починаючи із серпня 2025 року, фігурант упродовж майже року неодноразово вчиняв дії сексуального характеру та ґвалтував свою малолітню прийомну доньку. 

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"Зловмисник примушував дівчинку, якій на той момент було 14 років, виконувати усі його сексуальні фантазії. Щоб подолати опір дитини, чоловік застосовував до неї фізичне та психологічне насильство: бив, забороняв виходити з дому та спілкуватися з друзями, позбавляв мобільного зв’язку”, – йдеться у пресрелізі. 

Крім того, він погрожував зґвалтувати її молодшу сестру, яка також виховувалась у цій прийомній сім’ї. 

Фігуранта викрили оперативники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно із слідчими відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 3 ст. 153 (Сексуальне насильство) та ч. 3 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі строком до 12 років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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