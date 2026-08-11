Організатору та 9 учасникам схеми повідомили про підозру.

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В Києві ліквідували масштабний канал збуту наркотиків та вилучили 2 кг кокаїну. Правоохоронці повідомили про підозру організатору та 9 учасникам злочинної схеми

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Фото: Відділ комунікації поліції Києва

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Там зазначили, що організатором злочинного угрупування виявився киянин, який здійснював контроль за роботою наркобізнесу та відповідав за зберігання та розподіл наркотиків. Він залучив ще дев’ятьох спільників віком від 19 до 38 років, які займались безпосереднім продажем «товару», а одна з фігуранток закупівлею наркотиків з-за кордону.

Потенційних «клієнтів» підозрювані знаходили через спеціально створені канали у месенджері. Наркотики маскували у коробках з-під гарнітури, кухонної техніки та в інших побутових речах. Потім відправляли поштовими відправленнями або передавали через доставки таксі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 2 кг кокаїну, 3000 пігулок екстазі, понад 1 кг наркотичного засобу МДМА, а також зіп-пакети, електронні ваги та інше.. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить понад 1,7 мільйона гривень.

Фото: Відділ комунікації поліції Києва

За вчинене правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.