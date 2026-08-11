​Екскомандира військової частини на Львівщині підозрюють у збитках державі на 16 млн грн

У документах писали, що бійці виконували завдання на передовій, хоча насправді частина з них ніколи не перебувала на лінії зіткнення.

На Львівщини викрили схему незаконного нарахування «бойових» виплат в одній із місцевих військових частин.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполу.

Протягом 2023–2024 років відповідальні особи оформлювали документи на підвищену винагороду без належної перевірки. Вони зазначали у документах, що бійці виконували завдання на передовій, хоча насправді частина з них ніколи не перебувала на лінії зіткнення.

Тодішній тимчасовий виконувач обов'язків командира особисто підписував накази про виплати до 100 тисяч гривень на місяць. Він перебував у районі бойових дій і знав реальне розташування підлеглих, проте все одно погоджував їм безпідставні доплати. У результаті таких дій колишнього керівника державний бюджет втратив 16 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили екскомандиру про підозру в недбалому ставленні до військової служби. За це йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зараз правоохоронці з'ясовують повний перелік військовослужбовців, які безпідставно отримували кошти, і шукають усіх причетних до підготовки документів.