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Троє людей поранені внаслідок атаки дронами в Запорізькому районі (оновлено)

Серед постраждалих - поліцейський.

Троє людей поранені внаслідок атаки дронами в Запорізькому районі (оновлено)
Фото: ukrinform.ua

Вдень,11 серпня, росіяни атакували дронами Запорізький район. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворожий fpv-дрон ударив по житловому будинку у Балабиному. Внаслідок атаки поранена 65-річна жінка.

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У Кушугумі через атаку російського дрона поранено поліцейського.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Також, за оновленою інформацією від ОВА, внаслідок атаки по Запорізькому районі поранена 77-річна жінка.

"росіяни атакували БпЛА село Біленьке. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалій надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні. 

  • Вночі 11 серпня росіяни завдали балістичного удару по «Запоріжсталі», через що загинули сім працівників комбінату. Люди прямували до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги. Ще 21 співробітник отримав поранення.
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