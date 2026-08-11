Троє людей поранені внаслідок атаки дронами в Запорізькому районі (оновлено)

Вдень,11 серпня, росіяни атакували дронами Запорізький район. Відомо про трьох постраждалих.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворожий fpv-дрон ударив по житловому будинку у Балабиному. Внаслідок атаки поранена 65-річна жінка.
У Кушугумі через атаку російського дрона поранено поліцейського.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Також, за оновленою інформацією від ОВА, внаслідок атаки по Запорізькому районі поранена 77-річна жінка.
"росіяни атакували БпЛА село Біленьке. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалій надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
- Вночі 11 серпня росіяни завдали балістичного удару по «Запоріжсталі», через що загинули сім працівників комбінату. Люди прямували до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги. Ще 21 співробітник отримав поранення.