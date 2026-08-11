Троє людей поранені внаслідок атаки дронами в Запорізькому районі (оновлено)

Також, за оновленою інформацією від ОВА, внаслідок атаки по Запорізькому районі поранена 77-річна жінка.

У Кушугумі через атаку російського дрона поранено поліцейського .

Ворожий fpv-дрон ударив по житловому будинку у Балабиному. Внаслідок атаки поранена 65-річна жінка .

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров .

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