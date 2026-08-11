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​На Рівненщині горить підприємство

Пожежа спалахнула у Дубенському районі, зараз на місці працюють рятувальники.

​На Рівненщині горить підприємство
Пожежа на Дубенщині
Фото: ДСНС Рівненської області

На Дубенщині Рівненської області на території одного з підприємств виникла пожежа. Наразі на місці працюють підрозділи рятувальників та всі необхідні екстрені служби.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Рівненської області.

Ситуація перебуває під контролем вогннборців, ліквідація пожежі триває. Причини виникнення займання, площа пожежі та інформація про наявність постраждалих наразі уточнюються. 

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У ДСНС зазначили, що детальнішу інформацію повідомлять згодом.

Тим часом у Варковицькій сільській громаді опублікували звернення до місцевих жителів з проханням закрити вікна та дотримуватись заходів безпеки.

Фото: Варковицька сільська громада

Фото: ДСНС Рівненщини

Фото: ДСНС Рівненщини

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