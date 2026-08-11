Директора підприємства у Києві підозрюють у заволодінні державними гідротехнічними спорудами на 22 млн грн

Для державної реєстрації використали підроблені документи, на підставі яких об’єкти державної власності зареєстрували за приватною компанією.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Києві директора приватного підприємства судитимуть у справі про незаконне заволодіння державними гідротехнічними спорудами вартістю понад 22,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Реклама

Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Слідство встановило, що керівник підприємства, використовуючи службове становище, організував незаконне оформлення права власності на розташовані у столиці гідротехнічні споруди.

Для державної реєстрації використали підроблені документи, на підставі яких об’єкти державної власності зареєстрували за приватною компанією. Ці споруди забезпечують виконання державою своїх функцій, не підлягають приватизації та не можуть перебувати у приватній власності.

Унаслідок гідротехнічні споруди загальною вартістю понад 22,7 млн грн повернуто у державну власність.

“Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України. Оперативний супровід здійснювали співробітники ГУ “І” ДЗНД СБ України, процесуальне керівництво - Київська міська прокуратура”, – йдеться у пресрелізі.