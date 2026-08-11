Міська рада Чернівців підтримала заборону прокату електросамокатів

Чернівецька міська рада проголосувала за розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів у Чернівцях.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на трансляцію засідання.

Рішення підтримали 22 депутати.

Реклама

"10 серпня на засіданні сесії ухвалили рішення, ініційоване мною разом з колегами від фракції "Слуга Народу " Олександром Пікуліном, Олексієм Просяним, за яке довелося боротися декілька місяців поспіль. Чернівецька міська рада підтримала проект розірвання меморандумів щодо використання електросамокатів у Чернівцях!", – прокоментувала ініціаторка рішення - депутатка Оксана Зубжицька.

Згідно з проєктним рішенням, три оператори, які діють у місті – Bolt, Vevi та Jet.ua, – повинні протягом 14 календарних днів звільнити об'єкти благоустрою громади від електросамокатів, зарядних станцій та супутнього обладнання.

У разі невиконання відповідної вимоги транспортні засоби буде перенесено на майданчик тимчасового зберігання.

За словами Зубжицької, особливе занепокоєння викликало масове користування електросамокатами малолітніми та неповнолітніми, які пересуваються проїжджою частиною, пішохідними переходами, тротуарами та місцями масового скупчення людей, створюючи небезпеку для себе та інших учасників дорожнього руху. Також серед проблем вона назвала й перевезення двох або трьох осіб на одному самокаті, що підвищує ризик ДТП.

Як зазначалося, було внесено відповідні пропозиції щодо змін правил дорожнього руху, які передбачають запровадження вікового цензу, якого раніше не було, а також низку додаткових вимог безпеки, зокрема обов'язкове використання шолома та обмеження швидкості.

У 2021 році у Львові суд оштрафував водія електросамоката, який раптово виїхав із тротуару на проїжджу частину і врізався в автомобіль. У суді він свою вину не визнав і заявив, що це водійка Lexus врізалась у нього. Хоча наразі в Правилах дорожнього руху відсутнє визначення електросамоката. суддя вирішила, що елекстросамокат підпадає під визначення "транспортний засіб", а йому, згідно з ПДР, забороняється їздити тротуарами і пішохідними доріжками.

31 березня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким самокати та моноколеса визнають транспортними засобами.

11 червня 2026 року комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити закон про правила для електросамокатів та моноколес.