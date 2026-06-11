​Комітет Ради рекомендував ухвалити закон про правила для електросамокатів та моноколес

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував ухвалити законопроєкт № 3023 – він вперше врегульовує використання персонального легкого електротранспорту (електросамокати, моноколеса та інші легкі електричні транспортні засоби, кількість яких останніми роками стрімко зростає).

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Наразі чинне законодавство фактично не визначає правового статусу користувачів таких засобів, а отже - не встановлює їхніх прав, обов’язків та відповідальності на дорозі.

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"Сьогодні десятки тисяч українців щодня користуються електросамокатами, моноколесами та іншим легким персональним електротранспортом. Водночас законодавство досі фактично не визначає їх як учасників дорожнього руху. Це створює правову прогалину, коли на дорогах уже є новий вид транспорту, але немає чітких правил його використання та відповідальності за їх порушення. Поруч з цим зростає кількість трагічних ДТП за їх участі. Тому потрібні чіткі правила, які захищатимуть і користувачів електротранспорту, і пішоходів, і всіх інших учасників дорожнього руху. Хочу подякувати Комітету за підтримку цієї ініціативи та спільну роботу над ініціативою. Розраховуємо на позитивне голосування у Верховній Раді", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У Міністерстві зазначили, що головне завдання законопроєкту – офіційно визнати користувачів персонального легкого електротранспорту учасниками дорожнього руху та визначити базові правила їхньої поведінки.

Документ передбачає, що користувачі такого транспорту повинні пересуватися велосипедними доріжками та велосмугами, а за їх відсутності – правим краєм проїзної частини або узбіччям. Рух має здійснюватися попутно із загальним транспортним потоком.

Законопроєкт також встановлює низку прямих правил. Зокрема, забороняється керування легким електротранспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, використання мобільного телефону в руці під час руху, а також перевезення пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією транспортного засобу.

Окрему увагу приділено питанням безпеки. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості користувачі повинні використовувати освітлення та світлоповертальні елементи.

Законопроєкт не передбачає запровадження окремої категорії водійських посвідчень для користувачів такого транспорту. Такий підхід дозволяє врегулювати сферу без створення додаткових адміністративних бар’єрів для громадян та без додаткових витрат з державного бюджету.

Після ухвалення закону будуть оновлені Правила дорожнього руху, де буде деталізовано питання вікових обмежень, швидкісних режимів та інших аспектів користування персональним легким електротранспортом.