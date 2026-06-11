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На Тернопільщині викрили керівників ТЦК, які завищували кількість мобілізованих

Посадовці вносили недостовірні дані до електронного реєстру мобілізованих і тим самим штучно завищували їхню кількість у звітних матеріалах.

На Тернопільщині викрили керівників ТЦК, які завищували кількість мобілізованих

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили трьох керівників районних ТЦК Тернопільщини на фальсифікації показників мобілізації у західному регіоні.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За матеріалами справи, посадовці вносили недостовірні дані до електронного реєстру мобілізованих і тим самим штучно завищували їхню кількість у звітних матеріалах.

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Для цього фігуранти повторно реєстрували дані раніше призваних громадян і подавали їх як нове поповнення лав Збройних Сил України.

За результатами таких махінацій посадовці створювали видимість виконання мобілізаційних планів замість реального призову військовозобов’язаних.

Задокументовано, що тільки на одному із етапів вчинення злочину зловмисники фальсифікували дані на понад 70 призовників.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за чч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах).

Посадовців відсторонено від виконання службових обов’язків. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

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