В «Укренерго» попередили про шахрайську розсилку начебто від імені компанії

За цим може стояти Росія.

В «Укренерго» попередили, що шахраї від імені компанії роблять розсилку на електронні скриньки українців.

«На електронну пошту багатьох українців почали надходити листи – нібито від імені НЕК «Укренерго». Теми цих повідомлень різні, але загалом – такі, що можуть спонукати отримувачів необачно завантажити вкладення чи перейти за посиланням: «Графік відключення електроенергії з 10 до 12 червня», «Квитанція на оплату електроенергії» тощо. Як встановили наші фахівці з кібербезпеки, у зоні ризику – переважно користувачі поштових скриньок із доменів @i.ua, @ua.fm, @email.ua. Однак, не виключена й розсилка абонентам інших поштових сервісів», – розповіли у компанії.

Адресату листа пропонують завантажити «документ з офіційного сайту», за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення. Після запуску програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім особам доступ до пристрою, використати його для здійснення кібератак.

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При цьому листи надходять з начебто офіційної адреси НЕК «Укренерго»: [email protected]. Насправді – це фейк, і за допомогою такого маскування зловмисники намагаються отримувати довіру в отримувачів. Насправді розсилка листів із шахрайським вмістом може здійснюватись із Росії.

В НЕК «Укренерго» наголошують, що ніколи не розсилають графіки відключень чи квитанції про оплату в особисті повідомлення.

Якщо вам надійшов лист із таким повідомленням:

не переходьте за посиланнями;

не завантажуйте файли;

видаліть повідомлення з поштової скриньки;

у разі випадкового завантаження – негайно перевірте пристрій антивірусом.

Актуальна інформація про можливе запровадження обмежень публікується виключно на офіційних сторінках «Укренерго» у соціальних мережах – Facebook і Telegram. З графіками знеструмлень за конкретною адресою (у випадку застосування відключень) – можна ознайомитись на сторінках обленерго у регіоні.