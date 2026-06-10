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У ЦПД спростували російський фейк про нібито атаку ЗСУ на цивільних

Російська пропаганда продовжує спроби дискредитації ЗСУ.

У ЦПД спростували російський фейк про нібито атаку ЗСУ на цивільних
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда поширює черговий інформаційний вкид, спрямований на дискредитацію Збройних сил України. Йдеться про відео із так званими "свідченнями" жителя Донеччини про нібито "удар ЗСУ" по підвалу з цивільними після того, як їх відмовилися туди впустити.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У Центрі наголошують, що автори відео не надають жодних доказів на підтвердження озвучених звинувачень. Натомість такі повідомлення є типовим елементом російської інформаційної війни та частиною давно відомого наративу про нібито використання українськими військовими цивільного населення як "живого щита".

Фахівці зазначають, що подібні твердження не мають нічого спільного з реальністю та регулярно використовуються російською пропагандою для маніпуляції громадською думкою.

За даними ЦПД, головна мета таких кампаній – налаштувати мешканців прифронтових територій проти України, створити інформаційне підґрунтя для виправдання подальшої військової агресії російської федерації та відвернути увагу від численних задокументованих воєнних злочинів, які російські війська вчиняють проти українського населення.

У ЦПД закликають громадян критично ставитися до подібних повідомлень, перевіряти інформацію в офіційних джерелах та не поширювати непідтверджені матеріали.

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