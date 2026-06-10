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У Херсоні російський дрон убив енергетика під час аварійно-відновлювальних робіт

Загиблим виявився 39-річний працівник одного з обласних комунальних підприємств.

У Херсоні російський дрон убив енергетика під час аварійно-відновлювальних робіт
Фото: Wikimapia

У Херсоні під час аварійно-відновлювальних робіт, російський дрон атакував працівників енеретичної компанії. За фактом воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

10 червня 2026 року близько 13:40 російські військові атакували одну з вулиць міста за допомогою БпЛА.

Російський дрон скинув вибухівку на працівників енергетичної компанії, які проводили ремонтні роботи. Унаслідок атаки загинув чоловік.

Очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що загиблим виявився 39-річний працівник одного з обласних комунальних підприємств. На момент удару він виконував свої професійні обов’язки, забезпечуючи життєдіяльність громади.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

  • Минулої доби через російську агресію 13 людей дістали поранення. Окупанти били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.
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