Дрони СБУ уразили дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москву

Спецпризначенці "Альфи"уразили нафтоперекачувальні станції "Второво" та "Лобково" у Володимирській області Росії. Відстань до цілей - близько 700 км.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Основне призначення цих станцій - перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також - транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ.

Місцева влада підтвердила пожежі на двох об’єктах після ударів безпілотників СБУ. За даними сервісу NASA FIRMS, у районах розташування обох станцій зафіксовані термальні аномалії, що свідчать про пожежі.

"Ураження таких об’єктів має стратегічне значення, адже вони є важливими ланками паливної логістики росії. Порушення роботи нафтоперекачувальних станцій ускладнює постачання пального до промислових центрів і військової інфраструктури, а також негативно впливає на експорт нафтопродуктів. Кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості держави-агресора та скорочує доходи, які кремль спрямовує на ведення війни проти України", - наголосили в СБУ.