​Опитування КМІС: українці найбільше довіряють меру Харкова Терехову, міністру оборони Федорову та президенту Зеленському

Найвищі показники балансу довіри серед політичних діячів в Україні станом на початок червня мають міський голова Харкова Ігор Терехов, міністр оборони Михайло Федоров і президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 7 травня-3 червня 2026 року.

Порівняно з попереднім опитуванням, соціологи ставили запитання в дещо в іншому форматі – запитували про довіру 18 різним публічним діячам.

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"Серед політиків і громадсько-політичних діячів зі списку, найвищі показники довіри мають Ігор Терехов (52% довіряють і 19% не довіряють, баланс +32%), Михайло Федоров (50% довіряють і 21% не довіряють, баланс +29%), Володимир Зеленський (61% довіряють і 34% не довіряють, баланс +27%) та Віталій Кім (47% довіряють і 27% не довіряють, баланс +20%)", йдеться у повідомленні.

У випадку Терехова, Федорова і Кіма багато хто з опитаних про них не знає (навіть з додатковою інформацією), тобто у цих політиків є потенціал покращення показників за рахунок кращої обізнаності.

Далі за показниками довіри йдуть Олег Ляшко (47% довіряють і 43% не довіряють, баланс +5%) і Сергій Притула (46% довіряють і 44% не довіряють, баланс +2%).

"Усі інші політики і громадсько-політичні діячі зі списку мають негативний баланс, тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють. Водночас серед них можна виокремити тих, чиї показники (для українських реалій) є відносно високими: В. Кличко, Ю. Свириденко, Д. Разумков, О. Гончаренко. Їх баланс довіри-недовіри від’ємний, він становить від -11% до -23%, але їм не довіряють менше половини опитаних (а у випадку Ю. Свириденко, Д. Разумкова, О. Гончаренка доволі багато не знають їх)", – зазначили в КМІС

П'ятому президенту України, а нині - лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку довіряють 26%, не довіряють – 71% (баланс – -45%). Найнижчі ж показники довіри – Юрію Бойку (6% довіряють і 78% не довіряють, баланс -72%) і Юлії Тимошенко (11% довіряють і 85% не довіряють, баланс -75%).

Серед діячів зі сфери оборони всі мають позитивний баланс довіри-недовіри. Найкраще респонденти ставляться до Роберта Бровді (70% довіряють, 7% не довіряють, а баланс становить +63%), Валерія Залужного (73% довіряють, 21% не довіряють, баланс – +52%) і до Кирила Буданова (70% довіряють, 22% не довіряють, баланс – +48%).

Далі йде Андрій Білецький, якому довіряють 49%, не довіряють – 12%, а баланс, відповідно, становить +38%. При цьому 33% навіть з "підказкою" не знали, хто такий Білецький, тобто у нього є суттєві перспективи за рахунок вищої поінформованості покращити свої показники.

Головнокомандувачу Олександру Сирському довіряють 52%, не довіряють – 36%, баланс становить +16%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) серед дорослих. Вибірка – 1015 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.