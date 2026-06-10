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Морпорт в окупованому Маріуполі знеструмлено після атаки українських дронів, - СБС

Росіяни використовували порт для військової логістики і вивезення краденого українського зерна, вугілля та металу. 

Морпорт в окупованому Маріуполі знеструмлено після атаки українських дронів, - СБС
порт Маріуполь (архівне фото)
Фото: Маріупольська міська рада

Сили безпілотних систем у взаємодії з 1-м корпусом Нацгвардії "Азов", Служби безпеки і ЦСО «А» уразили об’єкти Маріупольського морського торговельного порту.

Про це повідомило командування СБС.

Порт росіяни використовували для військової логістики, а також для незаконного вивезення українського зерна, вугілля та металу до РФ.

Унаслідок ураження пошкоджено енергетичну, ремонтну та управлінську інфраструктуру порту, а також об’єкти, що забезпечували роботу логістики. У результаті атаки порт знеструмлено. 

"Можливості противника використовувати Маріуполь як логістичний вузол суттєво обмежені. Системні удари по об'єктах воєнної та ресурсної інфраструктури противника триватимуть доти, доки РФ продовжуватиме збройну агресію проти України", - наголосили в СБС.

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