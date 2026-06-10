Уночі Росія атакувала Україну 207 ударними безпілотниками

У ніч на 10 червня Росія атакувала Україну 207 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – (РФ), Чауда, Гвардійське – (ТОТ АР Крим).

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 181 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.