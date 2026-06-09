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Бескрестнов: росіяни почали застосовувати дрони на нових частотах

Їх не бачать більшість детекторів.

Бескрестнов: росіяни почали застосовувати дрони на нових частотах
дрон "Молния"
Фото: Сергій Флеш у Facebook

Росіяни почали застосовувати дрони "Молнія" на нових частотах, які не завжди бачать детектори.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Увага, фронтам! Противник почав застосовувати на « Молниях» діапазон відео частот 4,1–4,5 ГГц (4,3–4,5 ГГц)", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нові частоти не бачать більшість детекторів, або бачать погано.

"Попереджаю щоб довіра до детектора не коштувала вам життя", - додав "Флеш".

  • Радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив, що противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами. 
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