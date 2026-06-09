Бескрестнов: росіяни почали застосовувати дрони на нових частотах

Росіяни почали застосовувати дрони "Молнія" на нових частотах, які не завжди бачать детектори.
Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
"Увага, фронтам! Противник почав застосовувати на « Молниях» діапазон відео частот 4,1–4,5 ГГц (4,3–4,5 ГГц)", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Нові частоти не бачать більшість детекторів, або бачать погано.
"Попереджаю щоб довіра до детектора не коштувала вам життя", - додав "Флеш".
- Радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив, що противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами.