Країни NB8 і Україна підписали декларацію: підтримують розширення ЄС і посилення санкцій проти Росії

Вони також закликали Росію до негайного припинення вогню.

лідери країн NB8 і Володимир Зеленський на саміті у Таллінні, 9 червня 2026 року

9 червня лідери країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8) та України провели зустріч у Таллінні, за підсумками якої ухвалили спільну декларацію про посилене співробітництво у сфері безпеки та оборони.

Документ підписали прем'єр-міністри Естонії, Данії, Латвії, Литви, Ісландії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Президент України Володимир Зеленський, ідеться на урядовому сайті Естонії.

Учасники саміту підтвердили підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, засудили агресію Росії, а також Білорусь за її підтримку Кремля у війні, та закликали до збереження та посилення санкцій проти мінського режиму.

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Країни NB8 підтримали зусилля України щодо дипломатичного врегулювання війни. Вони також закликали Росію до негайного припинення вогню, зазначивши, що для довгострокової стабільності Україні необхідні надійні, юридично обов'язкові гарантії безпеки.

Окрему увагу в декларації приділили інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур:

вступ до ЄС: лідери відзначили прогрес України в реформах та висловили підтримку відкриттю всіх переговорних кластерів щодо членства в ЄС уже у червні–липні 2026 року без жодних зволікань;

інтеграція в НАТО: підписанти декларації підтвердили незворотний шлях України до Альянсу та заявили, що очікують на її участь у майбутньому саміті НАТО в Анкарі. Партнери сподіваються, що цей саміт принесе конкретні результати у зміцненні української ППО, зокрема, через нові зобов'язання союзників щодо постачання протибалістичних систем та ракет.

Країни NB8 та Україна домовилися зосередитися на інтеграції українського бойового досвіду, проведенні спільних навчань та обміні інформацією.

Пріоритетом стане розвиток безпілотних і автономних систем, засобів ППО, логістики та військово-морського компонента. Для цього сторони стимулюватимуть спільне виробництво з українськими компаніями, трансфер технологій, ліцензування та усунення бюрократичних перешкод. Партнери оцінили готовність України ділитися даними з поля бою та експортувати свої оборонні технології для спільного виробництва в Європі.