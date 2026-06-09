Група з восьми німецьких компаній планує створити альянс для розробки винищувача шостого покоління

Пропозиція німецьких компаній сталі відповіддю на рішення Франції та Німеччини відмовитися від реалізації спільного проєкту по створенню новітнього бойового літака.

Група з восьми німецьких аерокосмічних та оборонних компаній на чолі з Airbus планує спільно розробити винищувач шостого покоління.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, німецький підрозділ Airbus, що спеціалізується на оборонній та космічній галузі, компанії Autoflug (системи керування), Diehl Defence та MBDA (ракетне озброєння), Hensoldt (датчиків і радари), Liebherr-Aerospace (шасі та системи керування польотом), MTU Aero Engines (двигуни) та Rohde & Schwarz (системи радіозв’язку та РЛС ), запропонували таку ідею у листі до офісу канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та міністра оборони Бориса Пісторіуса.

Реклама

Згадані компанії планують оголосити про свій альянс під назвою Team Gen 6 пізніше цього тижня на авіасалоні ILA Berlin.

Пропозиція німецьких компаній сталі відповіддю на рішення Франції та Німеччини відмовитися від реалізації проєкту Future Combat Air System щодо створення винищувача шостого покоління вартістю 100 мільярдів євро через розбіжності між французькою Dassault Aviation та німецьким оборонним підрозділом Airbus.

Як повідомляє FT, альянс може також залучити до співпраці Іспанію, яка також була партнером у проекті FCAS, шведську компанію Saab або британсько-італійсько-японський консорціум GCAP.

Основу ВПС Німеччини зараз становлять Eurofighter Typhoon покоління 4 і 4+. Також Берлін закупив американські винищувачі п’ятого покоління F-35A Lightning II.

Загалом, ВПС держав Європи використовують п’ять основних винищувачів: Eurofighter Typhoon (4 і 4+ покоління), F-35A Lightning II (5 покоління), F-16 (4 і 4+ покоління), Dassault Rafale (4+ покоління), Gripen (4 і 4+ покоління). В деяких країнах перебувають на озброєнні Mirage 2000, F/A-18 Hornet.