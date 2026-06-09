Франція і Німеччина офіційно скасували 100-мільярдний проєкт створення винищувача

Проєкт літаків-винищувачів спільної розробки Франції та Німеччини, який до 2040 року за понад 100 мільярдів євро мав допомогти країнами замінити наявний флот бойових літаків, не буде реалізовано.

Як пише The Guardian, у Берліні та Парижі визнали, що плани щодо проєктування та будівництва винищувачів не зможуть втілитися у життя через розбіжності у поглядах, які виникали між компаніями-розробниками. З французького боку це була Dassault Aviation, з німецького - Airbus. Обидві мали різне бачення конструкції винищувача і перетягували ковдру у питанні лідерства в проєкті.

Усі зацікавлені сторони дійшли висновку, що не можуть покладатися на спільний проєкт для створення літака шостого покоління, оскільки не мають єдиних для ЄС стандартів і орієнтуються на власні потреби. Скажімо, Франції було важливо, щоб техніка могла нести ядерний заряд та здійснювати посадку на авіаносець, в той час як для Німеччини ці вимоги до характеристик не мали принципового значення.

Експерти нарікають, що закриття спільного проєкту, розпочатого ще за часів канцлерства Ангели Меркель, стане черговим неприємним сигналом щодо неготовності Євросоюзу до швидкого та ефективного розгортання спільної оборони проти глобальних загроз.