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SIPRI: Китай найшвидше у світі нарощує ядерний арсенал

Загальні запаси у світі перевищують 12 тисяч боєголовок.

SIPRI: Китай найшвидше у світі нарощує ядерний арсенал
секретний об’єкт для ядерної зброї у Китаї
Фото: скриншот відео

Китай демонструє найшвидші темпи зростання ядерного арсеналу у світі. Росія та США разом контролюють близько 83% придатних до використання ядерних боєголовок у світі.

Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

За оцінками аналітиків, кількість китайських ядерних боєголовок за рік зросла з 600 до 620. У SIPRI зазначають, що Китай може зрівнятися з Росією та США за кількістю міжконтинентальних балістичних ракет уже до кінця десятиліття.

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Росія також наростила свій ядерний арсенал – з 4309 до 4400 боєголовок. Ще 1020 боєголовок, за даними звіту, списані, але поки не демонтовані.

Індія збільшила свій запас зі 180 до 190 боєголовок, а Північна Корея – з 50 до 60. Аналітики також вважають, що КНДР має достатньо матеріалів для виробництва щонайменше ще 30 боєголовок.

У SIPRI підкреслюють, що Росія та США разом контролюють близько 83% усіх придатних до використання ядерних боєголовок у світі.

Загалом у 2025 році у світі налічується приблизно 12 187 ядерних боєголовок, з яких 9745 перебувають у військових запасах.

У звіті також зазначається, що всі дев’ять ядерних держав продовжують модернізацію своїх арсеналів і розробку нових систем озброєнь. 

Окремо згадується, що Росія розпочала будівництво бази для розміщення балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі.  

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Дослідники наголошують, що попри попередні очікування, значного збільшення нестратегічних ядерних боєголовок Росії, яке прогнозували США ще у 2020 році, наразі не відбулося.

У SIPRI попереджають, що світ поступово входить у нову фазу гонки озброєнь після десятиліть скорочення ядерних арсеналів. Це пов’язано зі зростанням геополітичної напруженості, модернізацією ядерних сил провідних держав та послабленням міжнародних механізмів контролю над озброєннями.

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