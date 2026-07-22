Дорогою до Локарно: як працювали над фільмом «Я рідко прокидаюсь мріючи» режисерки Ізабель Штевер і сценаристки Анни Мєлікової

Lb.ua поспілкувалось з Анною Мєліковою про те, як розпочалася співпраця з іноземним продакшеном, про натхнення, творчий процес та про те, чи було в них з режисеркою однакове бачення кінокартини під час її створення.

Міжнародний кінофестиваль у Локарно – щорічний фестиваль у Швейцарії та, заснований у 1946-му році, один із найдавніших кінематографічних фестивалів у світі поряд з Венеційським, Канським та Карловими Варами. Головна нагорода за найкращих фільм – Золотий Леопард. Цього року фестиваль триватиме з 5 до 15 серпня.

Фільм «Я рідко прокидаюсь мріючи» вже номінований на премію Pardo for Change фестивалю, яка відзначає стрічки, що порушують актуальні екологічні, етичні, соціальні та культурні питання широкого суспільного значення.

Роботу створено у співпраці продюсерської компанії X-Filme німецького режисера та сценариста Тома Тиквера та української компанії 2Brave Productions Ольги Брегман і Наталії Лібет.

Стрічка розповідає історію Олі та Олега – української квір-пари. Їхнє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним російським вторгненням.

Background співпраці

Анна Мєлікова переїхала до Німеччину у 2017-му. З Ізабель Штевер її повʼязують як особисті стосунки (майже десять років у статусі подружжя), так і професійна співпраця. Першим її результатом був фільм «Grand Jeté». Це драма за мотивами книги німецької письменниці Анке Штеллінг про колишню балерину, яка заради карʼєри покинула сина та, зустрівшись з ним знову через багато років, відчуває близькість, яка виходить далеко за межі материнської любові. Премʼєра стрічки відбулась в 2022-му на Берлінале в секції «Панорама».

Фото: Sasha Lunina Анна Мєлікова (ліворуч) та Ізабель Штевер під час знімань фільму

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Як згадує Мєлікова, коли вона зрозуміла, що писатиме новий сценарій, то не мала сумнівів щодо режисури. Співпраця зі Штевер – плідна та натхненна. Між кінематографістками панує взаєморозуміння, а розбіжності в поглядах не заважають процесу, а радше підживлюють. Ба більше, Мєліковій не цікава формула «написав, віддав, забув». Натомість робота зі Штевер дає можливість супроводжувати всі етапи кіновиробництва.

Штевер працювала із Томом Тиквером у 2009 році. Тоді він продюсував кіноальманах «Німеччина 09» – фільм-антологію з 13-ма короткометражними фільмами різних режисерів та режисерок, однією з яких стала Штевер.

«Її вразило, скільки енергії мав Том і як він міг одночасно працювати над власними режисерськими проєктами та продюсувати роботи інших, ніколи не тиснучи своїм авторитетом, а завжди залишаючи простір для творчої свободи», – розповідає Анна Мєлікова.

Фото: Joachim Gern/hollywoodreporter Том Тиквер

Саме Штевер надіслала Тикверу сценарій до фільму «Я рідко прокидаюсь мріючи». Той відразу запропонував працювати над стрічкою разом. «Завдяки його неймовірно палкому ентузіазму нам вдалося досить швидко, принаймні за німецькими мірками, зібрати бюджет – приблизно за півтора року», – каже Мєлікова.

Що стало натхненням?

Сюжет фільму «Я рідко прокидаюсь мріючи» заснований на реальній історії давніх друзів Мєлікової – однієї квір-пари. Сценарій про них вона хотіла написати ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Я збиралася зосередитися саме на їхній приватній історії: як гендерний перехід одного з партнерів впливає на стосунки», – згадує Мєлікова.

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Фото: Anna Bunyak Анна Мєлікова (ліворуч) та Ізабель Штевер

Утім, Велика війна змінила фокус з приватного на колективний, політичний та історичний. «І я зрозуміла, що це вже буде історія, в якій переплітаються дві дуже складні теми: гендерний перехід і війна», – ділиться Мєлікова.

Аби доповнити центральну історію, Мєлікова зібрала нові свідчення, для цього проводила інтервʼю також з іншими друзями про їхній досвід перших тижнів повномасштабного вторгнення.

Штевер була зацікавлена в цьому проєкті насамперед через повномасштабне вторгнення, яке, за словами Мєлікової, вразило режисерку емоційно сильніше, ніж будь-який інший конфлікт у світі. Адже до 2022 року Штевер відвідувала Україну декілька разів разом зі сценаристкою. «Тоді вона казала, що якби їй знову було 19, вона хотіла би переїхати до Києва», – згадує Мєлікова.

Крім того, фільм досліджує соціальні норми, у тому числі гендерні, та конфлікт між ними й особистістю – теми, які цікавлять Штевер у її творчості та житті. «У цьому фільмі ми маємо справу з представниками ЛГБТК+-спільноти та проблемою їхньої особистої свободи в умовах війни», – пояснює Мєлікова.

Фото: locarnofestival Кадр з фільму 'Я рідко прокидаюсь мріючи'.

Фото: locarnofestival Кадр з фільму 'Я рідко прокидаюсь мріючи'.

Повномасштабне вторгнення vs творчий процес

У перші тижні повномасштабного вторгнення вони разом зі Штевер постійно стежили за новинами, донатили, збирали кошти та допомагали друзям з України. Тож тоді про роботу не йшлось. «Я навіть подумати не могла про те, щоб щось писати», – каже Мєлікова.

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Коли Київську область звільнили, а її друзі (деякі з них живуть в Ірпені та Бучі) опинились у відносній безпеці, сценаристка взялась до роботи, аби відволіктись. «Я змогла трохи видихнути й вирішила: мені потрібно щось робити, щоб якось впоратися з цією жахливою реальністю, а не просто сидіти вдома й постійно плакати від жаху, гніву та безпорадності», – розповідає Мєлікова.

Це був травень 2022 року. Записавши безліч розмов зі свідченнями, сценаристка продовжила писати під час сценарних лабораторій Berlinale Talents (де вона стала лавреаткою нагороди Kompagnon Award у 2023 році), Sarajevo Talents та в резиденції в Кошице.

Правки до сценарію вносили постійно. «Наприклад, через невеликий бюджет ми вилучили всю передісторію стосунків цієї пари», – зізнається Мєлікова. На девелопмент, підготовку, знімання фільму в Україні витратили орієнтовно 1 мільйон євро, за інформацією компанії 2Brave Productions.

Штевер брала активну участь у побудові історії. Разом вони багато обговорювали героїв та події. «Деякі ідеї в сюжетній лінії походили саме від неї», – каже Мєлікова.

Окрім Штевер, на фільм також впливали й самі актори. Вони адаптували деякі частини історії до власної ідентичності.

Фото: locarnofestival Кадр з фільму 'Я рідко прокидаюсь мріючи'.

Фото: locarnofestival Кадр з фільму 'Я рідко прокидаюсь мріючи'.

(Не) різні погляди

Якщо в режисерки та сценаристки десь і були розбіжності під час роботи, то це приціл на різні аудиторії. Мєлікова думала передусім про українську, а Штевер – про міжнародну: для неї було важливо, як фільм зображає Україну для іноземців. Після перегляду вони мали б чітко розуміти: «Росія атакує й руйнує, а Україна захищається».

Так, у фонових теле- та радіорепортаж Штевер запропонувала використовувати голоси українців, що постраждали від війни, замість заяв офіційних осіб. А масова сцена на кордоні, за її задумом, мала б чітко демонструвати згуртованість українського народу.

«Для неї було важливо показати українців як націю, яка, навіть у такій екстремальній ситуації, виявляє солідарність і допомагає одне одному, а не панікує й думає лише про власне виживання», – підсумовує Мєлікова.