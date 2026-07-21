Українські гурти Hyphen Dash, Kalush Orchestra, YUKO й оркестр INSO-Lviv виступили на Pohoda Festival в Словаччині

На фестивалі також провели марафон дискусій для збору коштів на евакуаційні автомобілі швидкої допомоги для України.

Українські гурти Hyphen Dash, Kalush Orchestra, YUKO та оркестр INSO-Lviv взяли участь у 30-му фестивалі Pohoda в Тренчині, що тривав з 8-го до 11-го липня. Про це повідомляє Український інститут.

На головній сцені фестивалю прозвучав гурт Kalush Orchestra, а також оркестр INSO-Lviv в рамках проєкту «Поліфонія Дунаю», ініційованого Українським інститутом.

На сцені EUropa Україну представили гурти Hyphen Dash та YUKO.

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До музичної програми також увійшли українська співачка Аліна Паш, диджейка Miklei, виконавець електронної музики Stereo Tourist.

До перформативної частини фестивалю долучився Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Куліша з двома моновиставами – «Одноденний герой» та «Птах на горищі».

У центрі сюжету постановки «Одноденний герой» – історія херсонця-ветерана, який став свідком окупації. Виїхавши, він пішов захищати країну в лавах ЗСУ. Вже на позиції чоловік отримав поранення.

«Птах на горищі» розповідає історію дівчинки з Маріуполя, яка втратила дім, розлучилась із матір’ю та була примусово вивезення до росії. Попри це їй вдалося зберегти у своєму серці Україну. Невдовзі їй виповниться чотирнадцять, коли світ ще має бути світлим і безпечним, але її реальність зруйнована війною. Люди, які відірвали її від рідних, знищили її місто та спробували позбавити майбутнього, тепер хочуть зробити з неї «свою» – росіянку. Проте дівчинка вперто тримається за свою ідентичність, мову, пам’ять про дім та рідну країну. Її внутрішній світ – це простір спротиву, який неможливо окупувати.

Крім цього, театр у співпраці з фондом «Крила Фундейшн» представили виставу «Маргарита та ведмедики», багато ролей якої виконували діти з Херсонської області; та музично-поетичну постановку «На крилах мрій» про те, як звучить голос українських дітей у війну.

На фестивалі також виступили стендап-коміки з Uzhasny Stend-Up за участі Софії Ільїної, Іванки Сироти, Івана Афанасенка (Шаркі) та Тимофія Копилова.

У межах літературної програми в авторських читаннях та дискусії на тему «Що нового в поезії?» взяла участь українська поетка та журналістка Анна Сєдих.

До обговорення на дискусійній панелі фестивалю «Про прощення» долучився сержант Національної Гвардії України Роберт Іванчо.

Під час фестивалю провели восьмигодинний марафон дискусій «Операція Надія» зі збором коштів на евакуаційні автомобілі швидкої допомоги для українського фронту. Марафон за участі спікерів зі Словаччини, Чехії та України організувала чеська ініціатива “Подарунок для Путіна” у співпраці з Open Society Foundation Slovakia в рамках проєкту “Oksana Forever” (Оксана назавжди). Захід транслювали наживо в онлайн-режимі.

Pohoda Festival – найбільший фестиваль Словаччини, який поєднує музику, літературу, танці, візуальне мистецтво, театр та кінематограф. З 2014 року фестиваль активно підтримує Україну та залучає українських артистів для популяризації української культури.