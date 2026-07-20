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Території культури

10 молодих художників стали фіналістами конкурсу МУХі-2026

Їх колективну виставку покажуть у вересні в Promprylad Art Center в Івано-Франківську.

Території культури
10 молодих художників стали фіналістами конкурсу МУХі-2026
Фото: Promprylad Art Center

Конкурс молодих українських художниць і художників МУХі 2026 оголосив десятьох фіналісток та фіналістів. Колективну виставку їх робіт покажуть у вересні в Promprylad Art Center в Івано-Франківську. 

У фінал конкурсу вийшли:

  • Critical Tech Group (Київ)
  • Ельза Губанова (Одеса / Лейпциг)
  • Євсевія Зякіна (Харків)
  • Софія Козлова (Кам'янське / Львів)
  • Дмитро Купріян (Київ / Суми)
  • Аліса Кулеш (Київ / Дюссельдорф)
  • Ірина Лоскот (Харків / Київ)
  • Дарина Мамайсур (Київ / Брюссель)
  • Дар'я Молокоєдова (Краматорськ / Київ) 
  • Даша Подольцева (Київ) 

Всього організатори отримали 402 заявки. Фіналістів з-поміж них обирала міжнародна експертна комісія, до якої увійшли Лоренцо Бальбі (керівник департаменту сучасного та модерного мистецтва Міських музеїв Болоньї), Марина Гуц (засновниця конкурсу МУХі), Рей Джонс (учасниця проєктів Royal College of Art, London Design Festival і Barbican Centre), Пол Гейвуд (професор Central Saint Martins, University of the Arts London), Іса Хо (мисткиня, що працює з режисованою фотографією та цифровим синтезом), Ксенія Малих (програмна директорка Promprylad Art Center), Марія Прошковська (художниця, лауреатка конкурсу МУХі-2017).

Колективну виставку фіналістів та фіналісток планують відкрити 4 вересня в Promprylad Art Center в Івано-Франківську. Її кураторкою стане програмна директорка артцентру Ксенія Малих.

6 вересня відбудеться церемонія нагородження, під час якої міжнародне експертне журі обере переможця або переможницю конкурсу, яка отримає грошову премію 70 000 грн, можливість реалізувати власний проєкт із кураторською підтримкою, сертифікат та статуетку, яку виготовить переможниця першої премії МУХі-2021, художниця Павла Нікітіна. Ще двоє призерок або призерів отримають грошові премії в розмірі 30 000 грн та кураторську підтримку в реалізації власного виставкового проєкту. 

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
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