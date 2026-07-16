Фільм «Пробач мені, мамо» Євгена Лесного відібрали до Міжнародного кінофестивалю в Мадриді

Про це повідомив Євген Лесной на своїй Facebook-сторінці.

Документальна стрічка «Пробач мені, мамо» вшановує памʼять кримчанина, військового, колишнього політвʼязня Кремля та героя України (посмертно) Геннадія Афанасьєва. Він загинув у бою на Луганщині 18 грудня 2022 року. В основу фільму лягли спогади його близьких, зокрема матері – Ольги Афанасьєвої.

Євген Лесной – український режисер та журналіст. У 2026-му році його короткометр «Сусіди» відзначили у номінації «Найкращий документальний фільм» на міжнародному фестивалі документального кіно NewBorn Short Film Festival у Берліні.

Madrid International Film Festival – щорічний міжнародний кінофестиваль у Мадриді та один з найбільших у Європі. Фестиваль проводять понад 15 років. Цьогоріч він відбудеться в жовтні.