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Українка Марія Фоя стала лавреаткою міжнародного конкурсу ілюстрацій

Відзначили одразу дві роботи мисткині.

CultHub
Українка Марія Фоя стала лавреаткою міжнародного конкурсу ілюстрацій
Частина ілюстрації до оповіді «Торкнись мене»
Фото: Марія Фоя

Журі 23-го міжнародного конкурсу ілюстрацій 3×3 International Illustration Awards Show відзначило дві роботи української ілюстраторки Марії Фої в номінації «Merit Award Winner». Про це повідомила ілюстраторка в Instagram.

Перша робота – серія ілюстрацій до оповіді «Торкнись мене» Максима Попіля про дівчину, що намагається дотриматися старої обіцянки попри все, але ціна за неї виявляється надто високою. Робота вийшла в журналі видавництва АРК ЮЕЙ.

Друга робота – ілюстрація створена для німецького медіа «Die Zeit».

3×3 International Illustration Awards Show – один із провідних міжнародних конкурсів у сфері ілюстрацій. Його проводить видання «3х3», засноване 2003-го року у США та присвячене мистецтву сучасної ілюстрації. Журі відзначають роботи, які привертають увагу, змушують замислюватися та демонструють творчу майстерність автора.

Марія Фоя – українська ілюстраторка з Києва. Серед її клієнтів – технологічна компанія Adobe, іноземні видання The Guardian, Die Zeit, The New York Times, Scientific American тощо.

 

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