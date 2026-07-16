Українка Марія Фоя стала лавреаткою міжнародного конкурсу ілюстрацій

Журі 23-го міжнародного конкурсу ілюстрацій 3×3 International Illustration Awards Show відзначило дві роботи української ілюстраторки Марії Фої в номінації «Merit Award Winner». Про це повідомила ілюстраторка в Instagram.

Перша робота – серія ілюстрацій до оповіді «Торкнись мене» Максима Попіля про дівчину, що намагається дотриматися старої обіцянки попри все, але ціна за неї виявляється надто високою. Робота вийшла в журналі видавництва АРК ЮЕЙ.

Друга робота – ілюстрація створена для німецького медіа «Die Zeit».

3×3 International Illustration Awards Show – один із провідних міжнародних конкурсів у сфері ілюстрацій. Його проводить видання «3х3», засноване 2003-го року у США та присвячене мистецтву сучасної ілюстрації. Журі відзначають роботи, які привертають увагу, змушують замислюватися та демонструють творчу майстерність автора.

Марія Фоя – українська ілюстраторка з Києва. Серед її клієнтів – технологічна компанія Adobe, іноземні видання The Guardian, Die Zeit, The New York Times, Scientific American тощо.