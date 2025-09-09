Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Культура

Український художник Сергій Майдуков увійшов до сотні ілюстраторів, які створили постер до 100-річчя The New Yorker

Постер може придбати кожен охочий. 

CultHub
Український художник Сергій Майдуков увійшов до сотні ілюстраторів, які створили постер до 100-річчя The New Yorker
Сергій майдуков. Автопортрет
Фото: Сергій Майдуков

Український ілюстратор Сергій Майдуков став одним зі ста художників з усього світу, запрошених для створення ювілейного постера до 100-річчя журналу The New Yorker. 

Кожен учасник проєкту представив власну інтерпретацію числа 100, а роботи об’єдналися в одну композицію.

Постер вже презентовано на офіційних сторінках The New Yorker та доступно у продажу у форматі 24×36 дюймів за ціною $39. За словами організаторів, ювілейний проєкт став вшануванням століття видатної журналістики, художньої прози, поезії та гумору.

Фото: Сергій Майдуков

«Для мене велика честь бути серед колег, чию працю я роками захоплювався», — прокоментував свою участь Майдуков.

Сергій Майдуков — один із найвідоміших українських ілюстраторів. Його роботи регулярно з’являються у The New Yorker, The Guardian, The Washington Post, The New York Times, The Financial Times, The Wall Street Journal, The Economist та інших провідних медіа.

Художник неодноразово здобував міжнародні відзнаки: у 2024 році його відзначили на World Illustration Awards за ілюстрацію до книги «Російський колоніалізм» Максима Еріставі, а у 2025-му його артбук «Заграва» отримав срібло на European Design Awards.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
