Український художник Сергій Майдуков увійшов до сотні ілюстраторів, які створили постер до 100-річчя The New Yorker

Постер може придбати кожен охочий.

Український ілюстратор Сергій Майдуков став одним зі ста художників з усього світу, запрошених для створення ювілейного постера до 100-річчя журналу The New Yorker.

Кожен учасник проєкту представив власну інтерпретацію числа 100, а роботи об’єдналися в одну композицію.

Постер вже презентовано на офіційних сторінках The New Yorker та доступно у продажу у форматі 24×36 дюймів за ціною $39. За словами організаторів, ювілейний проєкт став вшануванням століття видатної журналістики, художньої прози, поезії та гумору.

Фото: Сергій Майдуков

«Для мене велика честь бути серед колег, чию працю я роками захоплювався», — прокоментував свою участь Майдуков.

Сергій Майдуков — один із найвідоміших українських ілюстраторів. Його роботи регулярно з’являються у The New Yorker, The Guardian, The Washington Post, The New York Times, The Financial Times, The Wall Street Journal, The Economist та інших провідних медіа.

Художник неодноразово здобував міжнародні відзнаки: у 2024 році його відзначили на World Illustration Awards за ілюстрацію до книги «Російський колоніалізм» Максима Еріставі, а у 2025-му його артбук «Заграва» отримав срібло на European Design Awards.