У Києві проходить музичний фестиваль "Хартія Фест", на якому збирають кошти на потреби 13 бригади НГУ "Хартія"

У київському Палаці спорту триває музичний фестиваль "Хартія Фест", організований 13 бригадою Національної гвардії України.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

У рамках фестивалю виступили низка артистів, зокрема: Alyona alyona, «Курган & Agregat», SKOFKA, LATEXFAUNA, Тіна Кароль, "Мертвий півень", "Хамерман знищує віруси", "Жадан і Собаки" й інші.

Мета заходу – зібрати кошти на потреби бригади "Хартія". Креативним директором фестивалю став письменник, музикант і військовослужбовець "Хартії" Сергій Жадан. Він наголосив на тому, що захід спрямований на те, аби популяризувати бригаду.

"Для нас це культурно-освітня акція, в рамках якої ми розповідаємо про бригаду. Дякую усім, хто попри обстріли й тривоги прийшов і приходить до нас. Окрім того, приємно, що вдалося зібрати якісний склад виконавців, які погодилися виступити й підтримати нас безкоштовно. Наша культура трансформувалася в умовах війни і це цілком логічно", – зауважив Жадан.

На території фестивалю представники "Хартії" організували низку локацій. Відвідувачі можуть спробувати себе в керуванні дроном, стрільбі з рушниці, розвінчуванні міфів про військо й історичних і спортивних іграх.

Нагадаємо, Жадан також відкриє виставку “Мистецтво Гідності” на підтримку 13 бригади “Хартія”.