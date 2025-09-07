​"Нетребко перетворилася на Непотребко": Сотні людей протестували проти виступів російської оперної співачки в Лондоні

Кількасот протестувальників вийшли до будівлі Королівської опери в Лондоні з протестом проти виступів російської сопрано Анни Нетребко, яка має у вересні виступи в Лондоні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

«Будучи англійцем, я відчуваю сором за лицемірство Королівської Опери, і за те, як вони зрадили Україну. Це ганьба для британської нації. Мене це зачіпає дуже сильно, тому що Анна близька до Путіна, і взагалі російським митцям дозволяють виступати тим часом як українські митці жертвують життям», – сказав Радіо Свобода один з протестувальників Стівен Лейсі.

"Нетребко перетворилася для мене на «Непотребко». Це яскравий приклад від любові до ненависті. Колись в юності вона була для мене своєрідною перепусткою у світ опери та класичної музики, саме завдяки їй я почала розуміти оперу. Тепер моєму обуренню її відкритою фанатською позицією щодо Путіна немає кінця. Для мене це щось поза межами людяності", – каже мистецтвознавиця Ярослава Матвєєнко, яка переїхала до Британіі під час повномасштабної війни в Україні.