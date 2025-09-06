Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
​Кримські цілі
​Кримські цілі
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСвіт

Ізраїльський виробник зброї закрив у Британії підприємство, яке було мішенню "Palestine Action"

Ізраїльський виробник зброї закрив у Британії підприємство, яке було мішенню "Palestine Action"

Ізраїльський виробник зброї закрив у Британії підприємство, яке було мішенню "Palestine Action"
Логотип Elbit Systems
Фото: EPA/UPG

Майданчик Elbit Systems UK у Брістолі, що у Великій Британії, і який став об’єктом пропалестинських протестів, несподівано припинив роботу. Компанія орендувала приміщення з 2019 року і термін дії договору мав тривати до 2029-го.

Про це пише The Guardian. 

Підприємство в бізнес-парку Aztec West неодноразово зазнавало нападів з боку пропалестинської організації "Palestine Action", зокрема 1 липня, коли відбувалося захоплення даху, розбиття вікон і обливання будівлі червоною фарбою.

Elbit Systems UK є дочірньою компанією найбільшого ізраїльського виробника озброєнь Elbit Systems, який торік отримав $6,8 млрд доходу та називає себе "хребтом" флоту дронів Армії оборони Ізраїлю, що активно застосовуються в атаках на Газу. Компанія також виробляє системи для літаків і гелікоптерів, дистанційно керовані катери, сухопутні машини, а також рішення для управління і командування.

Наразі компанія ніяк не прокоментувала закриття цього підприємства, але під час відвідування журналістами територія виглядала занедбаною, на місці був лише охоронець у машині. Раніше приміщення належало раді графства Сомерсет, яку також атакували активісти "Palestine Action", перш ніж вона продала об’єкт у 2023 році. Після протестів ділянку обгородили парканами та бар’єрами.

Цей майданчик відрізняється від іншого об’єкта Elbit у Філтоні (Брістоль), який теж атакували активісти. Там 24 людей чекають суду за обвинуваченням у кримінальному пошкодженні майна, насильницьких діях і крадіжці з обтяжуючими обставинами. Одному з підозрюваних висунуто звинувачення у завданні тяжких тілесних ушкоджень.

До заборони руху "Palestine Action" проводила кампанії проти об’єктів Elbit у Британії та пов’язаних компаній. Акції загострилися після ізраїльського вторгнення в Газу у відповідь на атаку ХАМАС 7 жовтня 2023 року. За останніми фінансовими даними, Elbit Systems UK торік зазнала операційного збитку у £4,7 млн порівняно з прибутком у £3,8 млн у 2023 році.

Останніми роками Elbit позбулася кількох британських активів:

  • 2023 року продала дочірню компанію Elite KL у Вест-Мідлендсі (тепер Calatherm) після різкого падіння прибутків і атак Palestine Action. Нові власники заявили, що відмовляться від усіх оборонних контрактів.
  • 2022-го продала бізнес Ferranti P&C в Олдемі після 18 місяців протестів.

Минулого місяця Private Eye повідомило, що Elbit Systems UK бере участь у консорціумі, близькому до отримання контракту Міноборони Британії на £2 млрд, що зробило б компанію "стратегічним партнером". 

У листопаді має відбутися судовий перегляд рішення про заборону "Palestine Action", проте 25 вересня міністр внутрішніх справ намагатиметься оскаржити це право в апеляційному суді.

  • Парламент проголосував за заборону "Palestine Action" після того, як активісти проникли на авіабазу Королівських ВПС і пошкодили два танкерні літаки, протестуючи проти британської підтримки війни в Газі. Раніше група вже націлювалася на ізраїльські оборонні підприємства та інші об’єкти у Великій Британії, які, на їхню думку, пов’язані з ізраїльськими військовими.
  • Прихильники "Palestine Action" оскаржують заборону в суді, стверджуючи, що уряд порушив закони про права людини, визнавши групу терористичною організацією.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies