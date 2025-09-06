Ізраїльський виробник зброї закрив у Британії підприємство, яке було мішенню "Palestine Action"

Майданчик Elbit Systems UK у Брістолі, що у Великій Британії, і який став об’єктом пропалестинських протестів, несподівано припинив роботу. Компанія орендувала приміщення з 2019 року і термін дії договору мав тривати до 2029-го.

Про це пише The Guardian.

Підприємство в бізнес-парку Aztec West неодноразово зазнавало нападів з боку пропалестинської організації "Palestine Action", зокрема 1 липня, коли відбувалося захоплення даху, розбиття вікон і обливання будівлі червоною фарбою.

Elbit Systems UK є дочірньою компанією найбільшого ізраїльського виробника озброєнь Elbit Systems, який торік отримав $6,8 млрд доходу та називає себе "хребтом" флоту дронів Армії оборони Ізраїлю, що активно застосовуються в атаках на Газу. Компанія також виробляє системи для літаків і гелікоптерів, дистанційно керовані катери, сухопутні машини, а також рішення для управління і командування.

Наразі компанія ніяк не прокоментувала закриття цього підприємства, але під час відвідування журналістами територія виглядала занедбаною, на місці був лише охоронець у машині. Раніше приміщення належало раді графства Сомерсет, яку також атакували активісти "Palestine Action", перш ніж вона продала об’єкт у 2023 році. Після протестів ділянку обгородили парканами та бар’єрами.

Цей майданчик відрізняється від іншого об’єкта Elbit у Філтоні (Брістоль), який теж атакували активісти. Там 24 людей чекають суду за обвинуваченням у кримінальному пошкодженні майна, насильницьких діях і крадіжці з обтяжуючими обставинами. Одному з підозрюваних висунуто звинувачення у завданні тяжких тілесних ушкоджень.

До заборони руху "Palestine Action" проводила кампанії проти об’єктів Elbit у Британії та пов’язаних компаній. Акції загострилися після ізраїльського вторгнення в Газу у відповідь на атаку ХАМАС 7 жовтня 2023 року. За останніми фінансовими даними, Elbit Systems UK торік зазнала операційного збитку у £4,7 млн порівняно з прибутком у £3,8 млн у 2023 році.

Останніми роками Elbit позбулася кількох британських активів:

2023 року продала дочірню компанію Elite KL у Вест-Мідлендсі (тепер Calatherm) після різкого падіння прибутків і атак Palestine Action. Нові власники заявили, що відмовляться від усіх оборонних контрактів.

2022-го продала бізнес Ferranti P&C в Олдемі після 18 місяців протестів.

Минулого місяця Private Eye повідомило, що Elbit Systems UK бере участь у консорціумі, близькому до отримання контракту Міноборони Британії на £2 млрд, що зробило б компанію "стратегічним партнером".

У листопаді має відбутися судовий перегляд рішення про заборону "Palestine Action", проте 25 вересня міністр внутрішніх справ намагатиметься оскаржити це право в апеляційному суді.