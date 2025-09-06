Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Агентство Reuters на вимогу Китаю видалило відео із розмовою Путіна і Сі Цзіньпіна про довголіття

Китайське держтелебачення відкликало правову ліцензію на його використання.

Президент Китаю Сі Цзіньпін ( у центрі), президент РФ Володимир Путін, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та глави іноземних делег
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters відкликала чотирихвилинне відео з обміном репліками між лідером Росії Владіміром Путіним та очільником КНР Сі Цзіньпіном щодо можливості того, що люди можуть жити до 150 років. 

За даними агенції, це сталося після того, як китайське державне телебачення зажадало його вилучення та відкликало правовий дозвіл на використання. Тому агентство більше не мало права його використовувати.  

Кадри були зняті під час військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни та ліцензовані телеканалом China Central Television (CCTV).

Reuters змонтував ці уривки у відео тривалістю чотири хвилини та поширив його понад 1 000 медіаклієнтів у світі, включно з провідними міжнародними телеканалами. Інші агентства, які також мають ліцензію CCTV, розповсюджували власні версії відео.

У п’ятницю Reuters видалив ролик зі свого сайту та надіслав клієнтам інструкцію "kill order" після отримання письмової вимоги від юриста CCTV. У листі йшлося, що Reuters перевищив умови використання за угодою. 

"Редакційне опрацювання цього матеріалу призвело до явного викривлення фактів і висловлювань, що містилися у ліцензованій зйомці", – написав у листі до Reuters Хе Даннін, юрист агентства новин CCTV.

"Ми відстоюємо точність опублікованого. Ми ретельно переглянули відео і не знайшли підстав вважати, що довготривала відданість Reuters точній та неупередженій журналістиці була скомпрометована", – наголосили у Reuters.

  • Під час військового параду в Китаї журналістам вдалося записати приватний обмін репліками між президентом Китаю Сі Цзіньпіном, очільником Кремля Владіміром Путіним та главою КНДР Кім Чен Ином щодо тривалості життя.
  • "Раніше люди рідко доживали до 70 років, але в наші дні у 70 років ви все ще дитина", – сказав Сі.
  • На це Путін відповів, що з розвитком біотехнологій людські органи можна буде постійно пересаджувати, і люди зможуть ставати все молодшими і молодшими, і "навіть досягти безсмертя".
