Глава МЗС Туреччини заявив, що Росія відмовилася від планів взяти під повний контроль чотири українські області
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
ГоловнаСвіт

Фон дер Ляєн: Кремль зневажає дипломатію і без розбору вбиває людей

У Європі відреагували на одну з наймасованіших російських атак по Україні.

Фон дер Ляєн: Кремль зневажає дипломатію і без розбору вбиває людей
Урсула ​Фон дер Ляєн
Фото: Скриншот відео

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на нічну атаку РФ по Україні та вкотре наголосила на продовження підтримки України збоку ЄС. 

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у мережі "Х".

"Вчора ввечері Росія здійснила одну з найбільших атак безпілотними літальними апаратами та ракетами на Україну, націлившись як на урядові будівлі, так і на житлові будинки. Кремль знову зневажає дипломатію, порушує міжнародне право і без розбору вбиває людей", наголосила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що Європа повністю підтримує Україну і буде продовжувати це робити. "Ми посилюємо збройні сили України, створюємо надійні гарантії безпеки та посилюємо санкції, щоб збільшити тиск на Росію. Вбивства повинні припинитися", — написала вона.

Гарантії безпеки

  • Україна казала, що головна гарантія безпеки для неї – це сильна її власна армія. Це включає забезпечення всією необхідною зброєю та зарплатнею особового складу в кількості не меншій, ніж є зараз. 
  • Друга гарантія безпеки – це так звані boots on the ground – стримувальний іноземний контингент. Поки невідомо, яка кількість держав готова надіслати свої війська для такої місії, та президент казав, що серед них є досить неочікувані.
  • Наступна гарантія – це можливість застосування нових, реально дієвих санкцій. 
  • Також важливий формат NATO like – альтернативу Альянсу, в який Україну поки брати не хочуть. Окремо Україна прагне вступити до ЄС і вважає, що це може бути складовою гарантування.
  • Над військовими гарантіями безпеки спільно з колегами працює головком Олександр Сирський.
