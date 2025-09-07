Фон дер Ляєн: Кремль зневажає дипломатію і без розбору вбиває людей

У Європі відреагували на одну з наймасованіших російських атак по Україні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на нічну атаку РФ по Україні та вкотре наголосила на продовження підтримки України збоку ЄС.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у мережі "Х".

"Вчора ввечері Росія здійснила одну з найбільших атак безпілотними літальними апаратами та ракетами на Україну, націлившись як на урядові будівлі, так і на житлові будинки. Кремль знову зневажає дипломатію, порушує міжнародне право і без розбору вбиває людей", наголосила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що Європа повністю підтримує Україну і буде продовжувати це робити. "Ми посилюємо збройні сили України, створюємо надійні гарантії безпеки та посилюємо санкції, щоб збільшити тиск на Росію. Вбивства повинні припинитися", — написала вона.

Гарантії безпеки