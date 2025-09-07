Біля узбережжя Туреччини човен з мігрантами зіткнувся з катером берегової охорони, 5 загинули

На північному заході Туреччини човен з мігрантами зіткнувся біля узбережжя з катером берегової охорони. П’ятеро людей загинули, одна жінка отримала травми.
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на місцеву владу.
Інцидент стався в районі Бадавут поблизу Айвалика. За інформацією влади, на швидкісному човні перебували 34 мігранти та один перевізник. Унаслідок аварії кілька людей опинилися у воді.
Під час рятувальної операції підтвердили загибель п’яти людей, ще одну жінку у важкому стані доправили до лікарні.
Тривають пошуки ще однієї зниклої людини. Прокуратура Айвалика розпочала розслідування обставин події.
- Егейське море залишається одним із основних маршрутів мігрантів, які намагаються дістатися до Європи з Північної Африки та Близького Сходу.
- Цього тижня грецький парламент проголосував за пакет антиміграційних законів, які суттєво ускладнюють біженцям нелегальне перебування в країні. Відтепер шукачі притулку, заявки яких були відхилені, мають залишити територію Греції упродовж 14 днів під загрозою тюремного ув'язнення на термін від 2 до 5 років.