Біля узбережжя Туреччини човен з мігрантами зіткнувся з катером берегової охорони, 5 загинули

На північному заході Туреччини човен з мігрантами зіткнувся біля узбережжя з катером берегової охорони. П’ятеро людей загинули, одна жінка отримала травми.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на місцеву владу.

Інцидент стався в районі Бадавут поблизу Айвалика. За інформацією влади, на швидкісному човні перебували 34 мігранти та один перевізник. Унаслідок аварії кілька людей опинилися у воді.

Під час рятувальної операції підтвердили загибель п’яти людей, ще одну жінку у важкому стані доправили до лікарні.

Тривають пошуки ще однієї зниклої людини. Прокуратура Айвалика розпочала розслідування обставин події.