Біля узбережжя Туреччини човен з мігрантами зіткнувся з катером берегової охорони, 5 загинули

Інцидент стався в районі Бадавут поблизу Айвалика.

Біля узбережжя Туреччини човен з мігрантами зіткнувся з катером берегової охорони, 5 загинули
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На північному заході Туреччини човен з мігрантами зіткнувся біля узбережжя з катером берегової охорони. П’ятеро людей загинули, одна жінка отримала травми.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на місцеву владу.

Інцидент стався в районі Бадавут поблизу Айвалика. За інформацією влади, на швидкісному човні перебували 34 мігранти та один перевізник. Унаслідок аварії кілька людей опинилися у воді. 

Під час рятувальної операції підтвердили загибель п’яти людей, ще одну жінку у важкому стані доправили до лікарні.

Тривають пошуки ще однієї зниклої людини. Прокуратура Айвалика розпочала розслідування обставин події.

  • Егейське море залишається одним із основних маршрутів мігрантів, які намагаються дістатися до Європи з Північної Африки та Близького Сходу.
  • Цього тижня грецький парламент проголосував за пакет антиміграційних законів, які суттєво ускладнюють біженцям нелегальне перебування в країні. Відтепер шукачі притулку, заявки яких були відхилені, мають залишити територію Греції упродовж 14 днів під загрозою тюремного ув'язнення на термін від 2 до 5 років.
