“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
ГоловнаСвіт

Зеленський відповів на "запрошення" Путіна до Москви: нехай їде до Києва

Президент готовий до будь-якого формату перемовин, але не на російській території. 

Зеленський відповів на "запрошення" Путіна до Москви: нехай їде до Києва
Володимир Зеленський для ABC
Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський повторив відмову від поїздки до Москви на переговори з Владіміром Путіним. У інтерв'ю з ABC він підкреслив, що це запрошення є лише затягуванням, оскільки Кремль розуміє, що він на це не піде. 

Президент підкреслив, що Україна не відмовляється від переговорів з Росією і готова провести їх і в двосторонньому, і в тристоронньому форматі. Але – не в Росії.

"Він може приїхати до Києва. Якщо людина протягом війни зустрічатися не хоче, звісно, вона може пропонувати щось, що я або інші не зможуть прийняти. Це зрозуміло. Я не можу поїхати до Москви, поки моя країна під ракетами, під атаками щодня. Я не можу поїхати до столиці терориста. І він це розуміє. Я маю таку ж пропозицію, як і сказав, що він може приїхати", – прокоментував він. 

  • Путін під час спілкування з журналістами заявив, що запрошує українського президента до Москви. Путін, який увесь цей час не сигналізував про готовність до зустрічі з Зеленським, на необхідності якої наголошували Україна і США, сказав, що він "готовий" і що передавав Трампу, що кличе до Москви Зеленського. 

  • Президент України сказав, що Росія цим лише затягує процес

  • Зеленський підкреслював, що до Москви на перемовини він не поїде.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies