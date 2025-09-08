Зеленський відповів на "запрошення" Путіна до Москви: нехай їде до Києва

Президент Володимир Зеленський повторив відмову від поїздки до Москви на переговори з Владіміром Путіним. У інтерв'ю з ABC він підкреслив, що це запрошення є лише затягуванням, оскільки Кремль розуміє, що він на це не піде.
Президент підкреслив, що Україна не відмовляється від переговорів з Росією і готова провести їх і в двосторонньому, і в тристоронньому форматі. Але – не в Росії.
"Він може приїхати до Києва. Якщо людина протягом війни зустрічатися не хоче, звісно, вона може пропонувати щось, що я або інші не зможуть прийняти. Це зрозуміло. Я не можу поїхати до Москви, поки моя країна під ракетами, під атаками щодня. Я не можу поїхати до столиці терориста. І він це розуміє. Я маю таку ж пропозицію, як і сказав, що він може приїхати", – прокоментував він.
Путін під час спілкування з журналістами заявив, що запрошує українського президента до Москви. Путін, який увесь цей час не сигналізував про готовність до зустрічі з Зеленським, на необхідності якої наголошували Україна і США, сказав, що він "готовий" і що передавав Трампу, що кличе до Москви Зеленського.
- Президент України сказав, що Росія цим лише затягує процес.
Зеленський підкреслював, що до Москви на перемовини він не поїде.