Зеленський відповів на "запрошення" Путіна до Москви: нехай їде до Києва

Президент Володимир Зеленський повторив відмову від поїздки до Москви на переговори з Владіміром Путіним. У інтерв'ю з ABC він підкреслив, що це запрошення є лише затягуванням, оскільки Кремль розуміє, що він на це не піде.

Президент підкреслив, що Україна не відмовляється від переговорів з Росією і готова провести їх і в двосторонньому, і в тристоронньому форматі. Але – не в Росії.

"Він може приїхати до Києва. Якщо людина протягом війни зустрічатися не хоче, звісно, вона може пропонувати щось, що я або інші не зможуть прийняти. Це зрозуміло. Я не можу поїхати до Москви, поки моя країна під ракетами, під атаками щодня. Я не можу поїхати до столиці терориста. І він це розуміє. Я маю таку ж пропозицію, як і сказав, що він може приїхати", – прокоментував він.