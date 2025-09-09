Суд у Британії визнав незаконним звільнення бухгалтерки, яка займалась шопінгом з робочого комп'ютера

Британський суд ухвалив рішення на користь звільненої за використання робочого комп'ютера в особистих цілях позивачки. Суддя вирішив, що використання робочого комп'ютера для особистих справ, як шопінг і пошук нерухомості, не може бути достатнім для звільнення правопорушенням, якщо час на це сягав менше 45 хвилин на день, пише Sky News.

Позивачка на ім'я А. Ланушка, що працювала бухгалтеркою, була звільнена в липні 2023-го після того, як роботодавець за допомогою шпигунського програмного забезпечення записував її активність і помітив використання комп'ютера в особистих цілях. За кілька днів жінка провела за робочою технікою 2 години 33 хвилини, з яких одна година 24 хвилини були зайняті "персональними речами" і година і дев'ять хвилини – робочими.

Суддя Майкл Магі сказав, що "відсутність заборони на особисте використання комп'ютера і кількість часу, яку міс Ланушка присвятила особистим справам протягом двох днів, не була визнана як надмірна". Він також з'ясував, що начальник Ланушки, пан Краузе, сам використовував робочу техніку в особистих цілях.

"Вона могла використовувати комп'ютер особисто, коли роботі зобов'язання дозволяли це, як і під час перерв", – сказав він.

Суддя постановив, що Краузе хотів звільнити Ланушку ще до того, як вона пропрацює два роки, необхідні для того, щоб працівники мали змогу позиватися проти роботодавця за незаконне звільнення.