Верховний суд США погодився взятися за справу щодо тарифів Трампа

Рішення очікують не раніше листопада.

Остаточний вердикт щодо законності запровадження президентом США Дональдом Трампом митних тарифів у торговельних відносинах з іншими державами світу буде оголошено приблизно наприкінці осені.

Як пише The Washington Post, Верховний суд Сполучених Штатів погодився дати правову оцінку тому, чи мав право господар Білого дому без згоди законодавчої влади запроваджувати митні ставки. Служителі Феміди заявили про розгляд справи у короткий термін - рішення очікують у листопаді.

Наприкінці серпня Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа протиправними через те, що республіканець нібито перевищив свої президентські повноваження. Адміністрація Білого дому швидко подала позов до Верховного суду, таким чином зберігши мита без змін - принаймні до ухвали найвищого судового органу країни.

Політичні опоненти Трампа вважають, що Верховний суд завжди залишається на боці президента, оскільки більшість у ньому складають консерватори. В одному з останніх скандальних рішень судді дозволили антиміграційним службам проводжувати здійснення рейдів на вулицях Лос-Анджелеса.