Ізраїль завдав ударів по військових цілях хуситів у Ємені

ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових цілях, що належать терористичному режиму хуситів, у районах Сани та Аль-Джауфа в Ємені.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

“Серед уражених цілей – військові табори, в яких були виявлені оперативники терористичного режиму, військовий штаб зв'язків з громадськістю хуситів та сховище палива, яке використовувалося терористичним режимом для терористичної діяльності”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удари були завдані у відповідь на напади хуситів на Ізраїль, включаючи запуски безпілотників та ракет класу "земля-земля" в напрямку території Ізраїлю.

В свою чергу, відділ зв'язків з громадськістю хуситів відповідає за розповсюдження пропагандистських повідомлень у ЗМІ, включаючи виступи лідера хуситів Абд аль-Маліка та заяви речника Ях'ї Сарі. Також він керував пропагандистськими зусиллями та психологічним терором режиму хуситів.

Військові табори, по яким завдали ударів, служили для планування та здійснення терористичних атак проти Ізраїлю, мали операційні та розвідувальні кімнати.

“Армія оборони Ізраїлю діятиме проти постійних та повторюваних нападів терористичного режиму хуситів на Державу Ізраїль і залишається рішуче налаштованою на подальше усунення будь-якої загрози для цивільного населення Держави Ізраїль, де б це не було потрібно”, - підсумували у повідомленні.