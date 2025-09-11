Парламенти Латвії, Литви та Естонії закликали США продовжити фінансування Балтійської ініціативи безпеки

Депутати парламентів Латвії, Литви та Естонії направили в Конгрес США спільне звернення з подякою за багаторічну підтримку безпеки країн Балтії та закликом продовжити фінансування Балтійської ініціативи безпеки.

Про це йдеться на сайті латвійського парламенту.

«Підтримка США ніколи не сприймалася як належне — вона високо цінується всім латвійським суспільством. Завдяки цьому співробітництву наші збройні сили змогли зміцнитися і отримати суттєві нові можливості», – наголосила голова Комітету у закордонних справах Інара Мурнієце, яка координувала підготовку листа з латвійської сторони.

У зверненні парламентарі підкреслили ключову роль США у зміцненні оборони Балтії – від відмови визнавати радянську окупацію у ХХ столітті до нинішньої підтримки американської військової присутності в регіоні. Вони нагадали, що з 2018 року ця ініціатива отримує значне фінансування, яке сприяє розвитку оборонного потенціалу країн Балтії, колективній обороні НАТО та економічним вигодам для американських компаній.

Балтійські парламенти підкреслили, що їхні оборонні витрати вже давно перевищують мінімальні вимоги НАТО у 2% ВВП, а у 2026 році досягнуть понад 5%. Вони також планують надати найбільшу військову підтримку Україні у розрахунку на душу населення.

У листі наголосили, що співпраця зі США залишається стратегічним пріоритетом для Латвії, Литви та Естонії у сфері оборони і безпеки, а також висловлюється надія на збереження твердої підтримки Конгресу.