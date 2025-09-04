США скоротять безпекову допомогу країнам-сусідам Росії

США поступово відмовляються від фінансування програм із підготовки та оснащення армій європейських країн, що межують із Росією.

Про це європейських дипломатів поінформували у Пентагоні, повідомляє Financial Times.

Йдеться про програму, яка реалізується за статтею 333 та фінансується Конгресом США. Нових коштів адміністрація Дональда Трампа більше не просить, а вже схвалене фінансування буде доступне лише до вересня 2026 року.

За даними Рахункової палати США, у 2018–2022 роках на Європу припало $1,6 млрд, або майже третина глобального бюджету програми. Основними отримувачами були Естонія, Латвія і Литва.

Представник Білого дому заявив, що цей крок відповідає політиці Трампа щодо «перегляду та реорганізації» зовнішньої допомоги і спрямований на те, щоб Європа взяла на себе більшу частину витрат на оборону. Під тиском Вашингтона союзники по НАТО у червні погодилися підняти оборонні витрати до 5% ВВП.

Європейські дипломати визнали, що новина стала несподіванкою. Вони намагаються з’ясувати, чи зможуть уряди компенсувати втрати, адже кошти йшли також через структури НАТО. «Це викликає велику стурбованість і невизначеність», — сказав один із європейських чиновників.

Окремо під загрозою опинилася Baltic Security Initiative, створена у 2020 році для зміцнення обороноздатності Естонії, Латвії і Литви. Торік Конгрес виділив на неї $288 млн, але в новому бюджеті Білий дім уже не заклав коштів.

Сенаторка-демократ Джин Шахін назвала рішення «помилковим кроком, який подає хибний сигнал у той час, коли ми намагаємося примусити Путіна сісти за стіл переговорів і стримати агресію Росії».

За оцінкою відставного адмірала США Марка Монтгомері, втрата американської допомоги стане «дуже тяжким ударом» для Балтії: «Вся ідея цих програм полягала в тому, щоб зробити їхні армії здатними захищати себе».